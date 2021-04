Terrorismo, arrestati a Parigi 7 br richiesti dall'Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo anni di tira e molla sono stati arrestati a Parigi 7 ex brigatisti rossi da tempo richiesti dall'Italia per gli atti compresi fra gli anni '70 e '80. Tra loro anche Giovanni Alimonti e Giorgio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo anni di tira e molla sono stati7 ex brigatisti rossi da tempoper gli atti compresi fra gli anni '70 e '80. Tra loro anche Giovanni Alimonti e Giorgio ...

