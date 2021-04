Lavorare nel settore navale: selezione di tubisti, carpentieri e saldatori (Di martedì 27 aprile 2021) Tre nuovi corsi regionali in collaborazione con Fincantieri Trieste. tubisti, carpentieri e saldatori sono le figure specializzate ricercate dalle imprese regionali che operano nel settore navale. I percorsi di formazione saranno presentati mercoledì 28 aprile alle 15.30, nel corso di un webinar on line dal titolo “Lavorare nel settore navale. Le ricerche di personale in Friuli Venezia Giulia”, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fincantieri spa e l’Enfap Fvg. All’esito del percorso formativo gratuito previsto dal progetto Pipol (grazie al Fondo sociale europeo) le aziende del settore procederanno all’inserimento nel proprio organico del personale specializzato. Al webinar di ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 aprile 2021) Tre nuovi corsi regionali in collaborazione con Fincantieri Trieste.sono le figure specializzate ricercate dalle imprese regionali che operano nel. I percorsi di formazione saranno presentati mercoledì 28 aprile alle 15.30, nel corso di un webinar on line dal titolo “nel. Le ricerche di personale in Friuli Venezia Giulia”, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fincantieri spa e l’Enfap Fvg. All’esito del percorso formativo gratuito previsto dal progetto Pipol (grazie al Fondo sociale europeo) le aziende delprocederanno all’inserimento nel proprio organico del personale specializzato. Al webinar di ...

Palazzo_Chigi : #26aprile, Draghi: Ho fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l’em… - pietroraffa : #Draghi:'Sono certo che riusciremo ad attuare questo piano. Il mio non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli i… - mara_carfagna : Per rispondere ad alcune delle domande che mi state ponendo da qualche ora: i fondi per il #Sud ci sono. Sono tanti… - ammattonato : @GuidoDeMartini @amaurotto L'obbligo vaccinale esiste, in alcuni reparti, da diversi anni per diverse malattie. È p… - SanremoNews : Vuoi lavorare nel turismo? Ricerche aperte per cuochi e camerieri, ecco come candidarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Lavorare nel Il presidente ucraino visita Chernobyl a 35 anni dal disastro ...nell'albo Unesco del patrimonio mondiale e ha anche ribadito la necessità di continuare a lavorare ... secondo diversi studi, potranno tornare a vivere in sicurezza attorno alla centrale esplosa nel ...

Coprifuoco, Molteni: "Cancellarlo con dialogo nel governo" ...in sicurezza in base ai dati scientifici che oggi sono fortunatamente positivi e il ruolo e la funzione della Lega è esattamente questo consentire al paese tornare a vivere lavorare e muoversi". "Nel ...

Vuoi lavorare nel turismo? Ricerche aperte per cuochi e camerieri, ecco come candidarsi ImperiaNews.it La Svizzera, il razzismo e l’integrazione: si fa abbastanza? Il tema del razzismo in Svizzera rimane d’attualità, soprattutto grazie al costante e prezioso lavoro della Commissione federale contro il razzismo, del Servizio federale per la lotta al razzismo e di ...

Latina: traffico di veicoli rubati, 9 arresti Nove arresti a Latina, sei in carcere e tre ai domiciliari; questo l'esito dell’operazione “Crazy cars” per un traffico di auto ruba ...

...nell'albo Unesco del patrimonio mondiale e ha anche ribadito la necessità di continuare a... secondo diversi studi, potranno tornare a vivere in sicurezza attorno alla centrale esplosa......in sicurezza in base ai dati scientifici che oggi sono fortunatamente positivi e il ruolo e la funzione della Lega è esattamente questo consentire al paese tornare a viveree muoversi". "...Il tema del razzismo in Svizzera rimane d’attualità, soprattutto grazie al costante e prezioso lavoro della Commissione federale contro il razzismo, del Servizio federale per la lotta al razzismo e di ...Nove arresti a Latina, sei in carcere e tre ai domiciliari; questo l'esito dell’operazione “Crazy cars” per un traffico di auto ruba ...