Recovery: Rosato, 'è progetto per rilancio Italia non elenco della spesa' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Ci giochiamo il futuro dei prossimi anni dell'Italia. E l'abbiamo affidato alle mani più esperte che c'erano a disposizione, quelle di Mario Draghi. Il testo del Pnrr che ieri il Cdm ha trasmesso al Parlamento dopo averlo discusso con la Commissione europea" è "un progetto per il rilancio del Paese, non un elenco della spesa. Adesso tutti al lavoro". Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera.

Honesty02759457 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato Non dovevate farlo da gennaio? Il cambio di passo? Il Mes? Il Recovery in ritardo? I 500mila vaccini giornalieri? - JaponicaIrai : @Honesty02759457 @ItaliaViva @Ettore_Rosato Alla Sanità vanno 15,6 miliardi attinti dal Recovery a cui si sommano 2… - Honesty02759457 : @JaponicaIrai @ItaliaViva @Ettore_Rosato Inoltre, un pericolo possono essere i conflitti d'interesse. Cingolani è i… - JaponicaIrai : @Honesty02759457 @ItaliaViva @Ettore_Rosato No ma qui Cottareli non parla di piccole modifiche. - Giulia980456726 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato L'unica cosa che avete fatto é stato portare la Lega al governo. Altro che guaio evitato… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Rosato Recovery, Rosato (IV): "Approvazione bella notizia" Ogni tanto fa bene ricordare che guaio abbiamo evitato a questo Paese che, in un momento cosi' difficile di emergenza sanitaria, educativa ed economica - conclude Rosato - era affidato a mani ...

Rosato (Italia Viva): "Matteo Salvini? Cavalcando l'esasperazione non si aiuta l'Italia" di Antonello Sette Rosato, il garantista Beppe Grillo ha fatto arrabbiare tutto il Parlamento e non solo. Come sa ...che è valsa la pena far cadere il suo Governo? Basterà leggere il nuovo Recovery Plan.

Recovery: Rosato, 'piena sintonia con Draghi, visione di cui Italia aveva bisogno' Il Sannio Quotidiano Recovery: Rosato, ‘è progetto per rilancio Italia non elenco della spesa’ Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Ci giochiamo il futuro dei prossimi anni dell’Italia. E l’abbiamo affidato alle mani più esperte che c’erano a disposizione, quelle di Mario Draghi. Il testo del Pnrr che ...

Recovery, oggi Draghi incontra Leu e le parti sociali Ultime consultazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che entro il 30 aprile dovrà essere presentato alla Commissione europea. Tra i ...

