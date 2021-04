Isola 15, record negativo di ascolti per l’undicesima puntata: ecco quanto ha totalizzato (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola 15, record negativo di ascolti per l’undicesima puntata. Ieri sera è andata in una nuova puntata di questa edizione de L’Isola dei famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Una puntata in cui non sono mancati scontri e sorprese, in primis l’arrivo di quattro nuovi agguerriti naufraghi. La serata stavolta ha ha visto consacrare come leader Francesca Lodo e purtroppo ha segnato l’uscita definitiva dal gioco di Paul Gascoigne per l’ennesimo infortunio. Come sempre a commentare le avventure dei naufraghi c’erano loro, i tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ospite in studio, oltre come sempre ad amici e parenti dei naufraghi, anche l’ex naufraga Daniela Martani. Ma veniamo agli ascolti della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 aprile 2021)15,diper. Ieri sera è andata in una nuovadi questa edizione de L’dei famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Unain cui non sono mancati scontri e sorprese, in primis l’arrivo di quattro nuovi agguerriti naufraghi. La serata stavolta ha ha visto consacrare come leader Francesca Lodo e purtroppo ha segnato l’uscita definitiva dal gioco di Paul Gascoigne per l’ennesimo infortunio. Come sempre a commentare le avventure dei naufraghi c’erano loro, i tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ospite in studio, oltre come sempre ad amici e parenti dei naufraghi, anche l’ex naufraga Daniela Martani. Ma veniamo aglidella ...

