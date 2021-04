Nuovo lutto per la regina Elisabetta Dopo la morte del principe Filippo | perde una persona a lei vicina

(Di martedì 20 aprile 2021) Nemmeno il tempo di iniziare ad elaborare ladell’amato maritoche laha dovuto fare i conti con un altro. Momento da dimenticare per la sovrana inglese, che sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita.73 anni trascorsi fianco a fianco, è costretta ad andare avanti senza il supporto del consorte. Non avrebbe comunque manifestato l’intenzione di abdicare, dunque il suo regno dovrebbe proseguire senza problemi. Ma un’altra perdita importante l’ha colpita e per lei si è trattato di un altro grande dolore da sopportare. Nella giornata di mercoledì 21 aprile sarà inoltre il suo compleanno, infatti raggiungerà i 95 anni di età, ma ci sarà ben poco da festeggiare. Ha già deciso di eliminare il consueto rito ...

I militari hanno quindi annunciato unnazionale di 14 giorni, un coprifuoco dalle 18 alle 5 su tutto il territorio nazionale e la chiusura delle frontiere terrestri e aeree fino aavviso. ...Il costumista britannico Anthony Powell, vincitore di tre premi Oscar e noto per aver creato ... "Hook - Capitan Uncino" (1991) di Steven Spielberg e "La carica dei 102 - Uncolpo di coda" (...Sir Michael Oswald è morto il 17 aprile. Il consigliere della regina Elisabetta è andato via il giorno del funerale del principe Filippo. Per la sovrana inglese un altro lutto, un altro dolore dopo la ...La Regina Elisabetta non abdicherà ma in Inghilterra si parla ormai di come il principe Carlo sia in capo a tutte le operazioni della Royal Family.