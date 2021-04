Il nuovo iPad Pro con M1, l’iPhone viola e tutte le altre novità presentate da Apple (Di martedì 20 aprile 2021) (Foto: Apple)Tantissima carne al fuoco per l’evento Apple Spring Loaded di oggi che si è aperto con l’inattesa nuova sfumatura di iPhone 12, ora anche in violetto ed è proseguita col coloratissimo iMac con chip M1, ha finalmente tolto i veli dal fantomatico tracker AirTag e ha ufficializzato la nuova Apple Tv 4k. Ma il protagonista è stato senza dubbio iPad Pro anche lui con chip M1, che ha chiuso il keynote in streaming da Apple Park e da cui iniziamo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere con informazioni e prezzi per l’Italia. iPad Pro con M1 (Foto: Apple)Potenza strabordante per iPad Pro con chip proprietario M1 preso in prestito dagli ultimi Macbook Pro. Arriva a bordo anche il modulo 5G per la versione cellular così come una porta thunerbolt e un ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) (Foto:)Tantissima carne al fuoco per l’eventoSpring Loaded di oggi che si è aperto con l’inattesa nuova sfumatura di iPhone 12, ora anche in violetto ed è proseguita col coloratissimo iMac con chip M1, ha finalmente tolto i veli dal fantomatico tracker AirTag e ha ufficializzato la nuovaTv 4k. Ma il protagonista è stato senza dubbioPro anche lui con chip M1, che ha chiuso il keynote in streaming daPark e da cui iniziamo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere con informazioni e prezzi per l’Italia.Pro con M1 (Foto:)Potenza strabordante perPro con chip proprietario M1 preso in prestito dagli ultimi Macbook Pro. Arriva a bordo anche il modulo 5G per la versione cellular così come una porta thunerbolt e un ...

