La ventottesima giornata di basket-serie A (Di lunedì 19 aprile 2021) registra la battuta d’arresto casalinga di Brindisi che viene sconfitta da Cremona( 67-78) e fallisce l’aggancio a Milano in vetta alla classifica. Bene Venezia contro la Fortitudo( 92-76) e Sassari corsaro a Brescia( 94-82). Successi per Varese a Treviso( 103-94), Reggio Emilia che batte Cantù ( 72-71) e Trieste su Pesaro( 101-88). : quali sono stati i risultati? AJX ARMANI EXCHANGE MILANO- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 94-84 GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 82-94 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 101-88 UMANA REYER VENEZIA- FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA- 92-76 DE LONGHI TREVISO basket- OPENJOBMETIS VARESE 94-103 ACQUA S.BERNARDO CANTÙ- UNAHOTELS REGGIO 71-72 HAPPY CASA BRINDISI-VANOLI basket CREMONA 67-78 La classifica Ajx Armani Exchange Milano pt 40 Happy Casa Brindisi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) registra la battuta d’arresto casalinga di Brindisi che viene sconfitta da Cremona( 67-78) e fallisce l’aggancio a Milano in vetta alla classifica. Bene Venezia contro la Fortitudo( 92-76) e Sassari corsaro a Brescia( 94-82). Successi per Varese a Treviso( 103-94), Reggio Emilia che batte Cantù ( 72-71) e Trieste su Pesaro( 101-88). : quali sono stati i risultati? AJX ARMANI EXCHANGE MILANO- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 94-84 GERMANI BRESCIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 82-94 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 101-88 UMANA REYER VENEZIA- FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA- 92-76 DE LONGHI TREVISO- OPENJOBMETIS VARESE 94-103 ACQUA S.BERNARDO CANTÙ- UNAHOTELS REGGIO 71-72 HAPPY CASA BRINDISI-VANOLICREMONA 67-78 La classifica Ajx Armani Exchange Milano pt 40 Happy Casa Brindisi ...

Advertising

PassioneMessina : La ventottesima giornata si giocherà Domenica 2 Maggio. Al momento mancano soltanto sette partite di campionato. Siamo alle battute finali. - TheRealSeg : RT @BasketItalyit: #Lba: l’anteprima della ventottesima giornata - NuovaSquadraFC : Noi in campo così per la ventottesima giornata della Lega #Animaloni: torna il 433, qualche assenza pesante non met… - BasketItalyit : #Lba: l’anteprima della ventottesima giornata - HyboriaLeague : --> #HyboriaLeague #Fantacalcio Giornata 28 Il resoconto completo di tutte le partite lo trovate al seguente link… -