Covid: Meloni, 'commercio al dettaglio in ginocchio per ottusa politica Conte e Draghi' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "L'analisi di Confesercenti conferma quello che Fratelli d'Italia sostiene da tempo: l'ottusa politica delle chiusure voluta dal governo Conte prima e da quello Draghi poi ha messo in ginocchio il comparto del commercio al dettaglio e ha premiato i colossi della vendita online". Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "La situazione è drammatica: circa 70mila attività commerciali rischiano di chiudere per sempre. al governo chiediamo di dire basta a restrizioni e chiusure senza senso; agli italiani rinnoviamo il nostro invito a comprare sotto casa per salvare migliaia di posti di lavoro, garantire un futuro a milioni di famiglie e tutelare il tessuto sociale delle nostre città".

