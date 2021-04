Scuola | da lunedì 7 milioni di studenti in classe | resta il nodo trasporti e screening

(Di sabato 17 aprile 2021) Il nuovo ritorno aera l'impegno principale preso dal governo Draghi fin dall'inizio e, in attesa del "tutti in" del 26 aprile, daprossimo, 19 aprile,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì

Il Sole 24 ORE

... l'iniziativa politica considerato che dal prossimo19 aprile - nonostante i soliti annunci del presidente Emiliano e dell'assessore Lopalco - la Puglia rimarrà in zona rossa e la...I. A. frequenta il Liceo Classico 'Pitagora - Croce' di Torre Annunziata. La ripresa dell'attività didattica in presenza della sua, prevista in doppi turni a partire da19 aprile, preoccupa non poco la studentessa che difende la bontà e la serietà della DAD. Ha racchiuso i suoi pensieri nello scritto che segue ...