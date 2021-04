Cambio colori Regioni, domani il monitoraggio Iss: la Campania spera nel passaggio in arancione, Sicilia e Basilicata rischiano il rosso (Di giovedì 15 aprile 2021) La Sicilia e la Basilicata rischiano la zona rossa, mentre Campania e Puglia sperano di passare in arancione. Sono queste le anticipazioni emerse finora sul monitoraggio della cabina di regia che domani, venerdì 16 aprile, deciderà il nuovo Cambio di colore delle Regioni (sempre nella giornata di domani, il governo dovrebbe annunciare il piano per le riaperture). Rimarranno in lockdown almeno un’altra settimana Sardegna e Valle d’Aosta, che avevano un Rt sopra 1,25 nell’ultimo monitoraggio. Nessuna Regione potrà tornare in giallo, dal momento che il decreto del governo ha sospeso questa possibilità fino al 30 aprile, ma teoricamente già almeno quattro Regioni e una ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Lae lala zona rossa, mentree Pugliano di passare in. Sono queste le anticipazioni emerse finora suldella cabina di regia che, venerdì 16 aprile, deciderà il nuovodi colore delle(sempre nella giornata di, il governo dovrebbe annunciare il piano per le riaperture). Rimarranno in lockdown almeno un’altra settimana Sardegna e Valle d’Aosta, che avevano un Rt sopra 1,25 nell’ultimo. Nessuna Regione potrà tornare in giallo, dal momento che il decreto del governo ha sospeso questa possibilità fino al 30 aprile, ma teoricamente già almeno quattroe una ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambio colori Quali Regioni potrebbero cambiare colore domani con il nuovo monitoraggio Iss Nuovo cambio di colori, anche questa settimana . Domani ci sarà il consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sui dati epidemiologici delle Regioni, poi le eventuali e conseguenti ordinanze del ...

CM.IT TV - Labate e Biasin su Inter e Juventus: da Conte e De Paul fino a Donnarumma In particolare del cambio di casacca di Antonio Conte, ex tecnico della Juventus. 'L'ex presidente ... Questo il caso di Marotta e Conte, che hanno indossato colori diversi rispetto a quelli che avevano ...

Campania, Zona Arancione in bilico: si rischia di restare ancora in Rosso ECCO I DATI Secondo quanto detto ieri dal governatore Vincenzo De Luca, dalla prossima settimana la Campania potrebbe passare al 90% in Zona Arancione. E se la Campania ha ancora speranze di tornare in Arancione ...

Regioni rosse e arancioni: chi cambia colore venerdì 16 aprile Le regioni che ambiscono a un cambio colore sono 4, le ultime rimaste in zona rossa: Sardegna, Valle D’Aosta, Puglia e Campania. Almeno 2 regioni su 4 rimaste rosse vanno verso la zona arancione dalla ...

