50 anni di Lamborghini Miura SV | bellezza senza tempo

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 15 aprile 2021) . Presentata al Salone di Ginevra del marzo 1971, la vettura lascia sempreparole L’automobile, entrata di diritto tra le auto d’epoca, festeggia dunque una ricorrenza importante: 50diSV; è altresì considerata la più alta espressione del concetto di “supercar” della sua L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Panda e 500 Fiat, la crisi non si sente Prezzi delle automobili 2020: usato scende, nuovo sale La Hyundai i10 parla italiano al Salone di Francoforte Il Salone di Ginevra si farà, nessun rinvio per Codiv 19 Car of the Year, le case automobilistiche finaliste Mercato motori 2020, chi sale e chi scende