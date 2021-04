Campania, treni regionali anti-Covid: “A bordo migliaia di dispencer Amuchina” (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Amuchina sui treni regionali in Campania. trenitalia: “I passeggeri potranno viaggiare sempre più in sicurezza anche grazie ad Amuchina Gel XGerm, eletto prodotto dell’anno 2021”. L’azienda spiega: “Amuchina Gel XGerm, il disinfettante mani divenuto simbolo della lotta al Covid-19 nella quotidianità, sale a bordo dei 1.200 treni regionali di trenitalia (Gruppo FS Italiane) che ogni giorno offrono 6mila collegamenti in tutta Italia”. Rosita Calabrese, Country Manager Italia di Angelini Pharma, afferma: “Siamo davvero entusiasti della collaborazione con trenitalia. Il diritto alla mobilità è una priorità per tutta la società e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –suiintalia: “I passeggeri potranno viaggiare sempre più in sicurezza anche grazie adGel XGerm, eletto prodotto dell’anno 2021”. L’azienda spiega: “Gel XGerm, il disinfettante mani divenuto simbolo della lotta al-19 nella quotidianità, sale adei 1.200ditalia (Gruppo FS Italiane) che ogni giorno offrono 6mila collegamenti in tutta Italia”. Rosita Calabrese, Country Manager Italia di Angelini Pharma, afferma: “Siamo davvero entusiasti della collaborazione contalia. Il diritto alla mobilità è una priorità per tutta la società e ...

