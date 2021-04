La mano del Mossad contro la diplomazia nucleare fra Usa e Iran

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il blackout elettrico registrato nel weekend all’impiantodi Natanz, in, complica lain corso a Vienna, dove la settimana scorsa è cominciato un percorso di progressivo riavvicinamento degli Stati Uniti e dell’all’accordodel 2015 (Jcpoa). Teheran accusa apertamente Israele e minaccia “vendetta” per “un atto di sabotaggio” che avviene all’indomani dell’inaugurazione di nuove centrifughe avanzate per l’arricchimento dell’uranio e in concomitanza alla visita a Gerusalemme del segretario alla Difesa Usa Austin Lloyd. Secondo il capo dell’Organizzazione dell’energia atomica, Ali Akbar Salehi, si è trattato di un “attacco terroristico” per il quale Teheran “si riserva il diritto di agiregli autori”. Fonti di ...

Teheran accusa apertamente Israele e minaccia "vendetta" per "un atto di sabotaggio" che avviene all'indomani dell'inaugurazione di nuove centrifughe avanzate per l'arricchimento dell'uranio e in ...