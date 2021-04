Il Cliente | trama | cast e curiosità del film Premio Oscar

(Di martedì 6 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul“Il”, diretto dal regista iraniano Asghar Farhadi e vincitore delcome migliorstraniero nel 2017. (screenshot video)Ilè undrammatico del 2016 la cui storia è liberamente ispirata allo scritto del drammaturgo Arthur Miller intitolato Morte di un commesso viaggiatore. A dirigere la pellicola è stato il regista iraniano Asghar Farhadi sotto la produzione della Arte France Cinema, con il supporto di FarhadiProduction e Mementos Production. Farhadi per selezionare ildelaveva postato un annuncio sui social con la richiesta di inviare dei brevi video per partecipare alle audizioni: ...

Il Cliente, la trama del film premio Oscar Il Cliente racconta di Emad e Rana, una coppia di attori in quel di Teheran, Iran. Impegnati a mettere in scena Morte di un commesso viaggiatore di Arthur ... Tutto quello che c'è da sapere sul film "Il Cliente", vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 2017.