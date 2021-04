Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti di lunedì 5 aprile 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Quarta Repubblica andrà in onda stasera, lunedì 5 aprile 2021, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata un’analisi sulla seconda Pasqua passata in casa, sull’attuazione del piano di vaccinazioni e sul disagio provato dagli ultimi divieti, come quello di raggiungere la seconda casa anche durante le feste. Quarta Repubblica lunedì 5 aprile 2021 Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti i temi al centro del dibattito. Ampio spazio sarà dedicato alla recente indagine della procura di Trapani sulle ONG, con un intervento dell’inviato de Il Giornale Fausto Biloslavo e al giallo del libro sulla pandemia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021)andrà in onda, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata un’analisi sulla seconda Pasqua passata in casa, sull’attuazione del piano di vaccinazioni e sul disagio provato dagli ultimi divieti, come quello di raggiungere la seconda casa anche durante le feste.Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti ial centro del dibattito. Ampio spazio sarà dedicato alla recente indagine della procura di Trapani sulle ONG, con un intervento dell’inviato de Il Giornale Fausto Biloslavo e al giallo del libro sulla pandemia ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti di lunedì 5 aprile 2021#qua… - zazoomblog : Stasera in tv – Quarta Repubblica le anticipazioni del 5 aprile - #Stasera #Quarta #Repubblica - zazoomblog : Stasera in tv – Quarta Repubblica le anticipazioni del 5 aprile - #Stasera #Quarta #Repubblica… - zazoomblog : Anticipazioni Serale Amici 2021 quarta puntata: eliminati guanti ospiti - #Anticipazioni #Serale #Amici #quarta - sangiuliaviamo : RT @sangiosbrando: questa cosa che siamo alla quarta puntata del serale, ormai, e non ho ancora letto 'giulia balla una coreografia hip hop… -