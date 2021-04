Il leader del ’68 Mario Capanna a De Gregori: “Francesco perdona quei contestatori’ (Di venerdì 2 aprile 2021) “Francesco, perdonali: quei contestatori di allora non sapevano quel che facevano ed erano lontanissimi parenti, per non dire estranei, al movimento autentico e spontaneo del Sessantotto”. E’ una sorta di appello o di ‘preghiera laica’ che Mario Capanna, il leader storico del ’68 in Italia, rivolge attraverso l’AdnKronos a Francesco De Gregori, in vista del suo 70° compleanno che festeggerà domenica, il quale nel 1976 fu oggetto di una forte e violenta contestazione durante un concerto a Milano, che fu costretto bruscamente a interrompere. Contestazione nella quale spesso furono coinvolti altri grandi artisti che pure ‘ruotavano’ idealmente nel mondo culturale della sinistra, da Fabrizio De Andrè a Roberto Vecchioni, da Antonello Venditti allo stesso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) “li:contestatori di allora non sapevano quel che facevano ed erano lontanissimi parenti, per non dire estranei, al movimento autentico e spontaneo del Sessantotto”. E’ una sorta di appello o di ‘preghiera laica’ che, ilstorico del ’68 in Italia, rivolge attraverso l’AdnKronos aDe, in vista del suo 70° compleanno che festeggerà domenica, il quale nel 1976 fu oggetto di una forte e violenta contestazione durante un concerto a Milano, che fu costretto bruscamente a interrompere. Contestazione nella quale spesso furono coinvolti altri grandi artisti che pure ‘ruotavano’ idealmente nel mondo culturale della sinistra, da Fabrizio De Andrè a Roberto Vecchioni, da Antonello Venditti allo stesso ...

