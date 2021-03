Il pugile Mondongo | Malato di Lazio E nelle giovanili…

Advertising

ROMA - Christopher Antonyè Campione italiano dei Pesi Piuma. Battuto Suat Laze, il titolo è tutto nelle sue mani. Trentuno anni, mamma di Capo Verde, papà del Congo. Lui romano e soprattutto laziale. Lo chiamano ...Il, italiano di adozione e residente ad Alzate Brianza, 41 anni, torna stasera sul ring per ... ma sono due i match clou: l'incontro di Suat Laze e Christophere la difesa ufficiale del ...“Giocavo al ‘Francesca Gianni’, sono stato alla Lazio 8-9 stagioni fino ai 16 anni. Ma non ero un campione e sono diventato pugile”. Da lì una carriera vincente: “Sono entrato convinto in palestra. Ho ...Leggi anche:Lazio-Torino si gioca: ecco le possibili datePUGILATO MONDONGO LAZIO – Christopher Antony Mondongo venerdì ha conquistato il titolo di campione italiano dei pesi piuma contro Suat Laze. Ol ...