Sopralluogo ai cantieri | ma che fine ha fatto il ' Lungomare Nord' ? Lo stato dell' arte

(Di martedì 30 marzo 2021) Autostazione e maxi parcheggio Verrocchio, partiti i lavori - VIDEO 17 marzo 2021 Al via il cantiere per il terminal Verrocchio: 'Entro 2023 completeremo il Bando Periferie' 17 marzo 2021 Balconi sul ...

Advertising

cascinanotizie : I Passi, sopralluogo dell’assessore Latrofa con il Comitato dei residenti “I cantieri proseguono e si aggiungono tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopralluogo cantieri

IMPERIAPOST

... 'Entro 2023 completeremo il Bando Periferie' 17 marzo 2021 Balconi sul mare e luci, la nuova via XXIX settembre: 'Qui c'è l'identità di Ancona' 26 marzo 2021della Giunta al cantiere del ...Il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta ha effettuato unsulla strada 105 Doccio - Crevola, portata via lo scorso ottobre dalla furia del Sesia ...conclusivi dei...Concessione A22: vertice con il viceministro Morelli. Trento – A Riva del Garda è arrivato lunedì il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili Alessandro M ...di Monica Autunno Comparto 6, lavori a tutto spiano per l’area commerciale, prime aperture entro aprile. Intanto è adottata e pubblicata la variante alla convenzione fra Comune e operatori. Sul docume ...