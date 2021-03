Covid Piemonte, oggi 1.861 contagi e 61 morti: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.861 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 61 morti. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 362 dopo test antigenico), sono pari al 7,9% dei 23.439 tamponi eseguiti, di cui 13.431 antigenici. Dei 1.861 nuovi casi, gli asintomatici sono 669 (35.9%). I casi sono 339 di screening, 1.007 contatti di caso, 515 con indagine in corso, 34 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 114 in ambito scolastico e 1.713 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 311.010, di cui 25.355 Alessandria, 14.988 Asti, 9.666 Biella, 43.790 Cuneo, 24.163 Novara, 166.184 Torino, 11.789 Vercelli, 11.376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.365 residenti fuori regione, ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.861 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 61. I nuovi casi di persone risultate positive al-19 (di cui 362 dopo test antigenico), sono pari al 7,9% dei 23.439 tamponi eseguiti, di cui 13.431 antigenici. Dei 1.861 nuovi casi, gli asintomatici sono 669 (35.9%). I casi sono 339 di screening, 1.007 contatti di caso, 515 con indagine in corso, 34 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 114 in ambito scolastico e 1.713 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 311.010, di cui 25.355 Alessandria, 14.988 Asti, 9.666 Biella, 43.790 Cuneo, 24.163 Novara, 166.184 Torino, 11.789 Vercelli, 11.376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.365 residenti fuori regione, ma ...

