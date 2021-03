Diritti tv | tapiro d’oro a Fabio Caressa

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’inviato di “Striscia La Notizia” ha consegnato il premio al telecronista di Sky Questa sera, 29 marzo, a “Striscia la notizia” (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ilal telecronista di Sky. È notizia di questa settimana, infatti, che dal triennio 2021/2024 i match di tutta la Serie A non saranno più visibili sulla pay tv satellitare, che li deteneva da 17 anni ma saranno trasmessi su DAZN. Intercettato fuori da casa,ha ritirato il: «Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha commentato all’inviato di Striscia – ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile». Il giornalista di Sky si lascia andare anche a una battuta: «I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diritti tapiro

...(ha ancora idi Champions League, Europa League, F1, Motogp, gli slam di tennis e tanti altri sport in esclusiva). Valerio Staffelli ha così consegnato, per Striscia la Notizia , ild'...Dopo il danno, anche la beffa. Dazn si è aggiudicata idella Serie A per i prossimi tre anni, dal 2021 al 2024, battendo la storica concorrenza di ...che ha consegnato il suo celebred'...Questa sera, 29 marzo, a “Striscia la notizia” (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro al telecronista di Sky Fabio Caressa. È notizia di questa settimana, infatti, che dal ...Fabio Caressa riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, sta allo scherzo e commenta con una battuta la svolta epocale ...