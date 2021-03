Vaccinazione Covid, caos a Cremona, Como e Monza. Aria non invia gli sms. Il personale costretto a convocare d’urgenza le persone (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto. Dosi e vaccinatori. Ma non c’erano i vaccinandi. A Cremona, a Como e a Monza. A causa di un errore di gestione sul sistema di Aria, la società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina gli operatori sanitari si sono trovati senza le persone da immunizzare. L’hub vaccinale di Cremona, in fiera, si è ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l’Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinché provvedessero ad inviare una lista di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto. Dosi e vaccinatori. Ma non c’erano i vaccinandi. A, ae a. A causa di un errore di gestione sul sistema di, la società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina gli operatori sanitari si sono trovati senza leda immunizzare. L’hub vaccinale di, in fiera, si è ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l’Asst ha iniziato a chiamare direttamente lee i sindaci die dei Comuni limitrofi affinché provvedessero adre una lista di ...

