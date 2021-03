Venerabili altre tre suore delle Poverelle bergamasche morte curando i malati di Ebola

Advertising

Avvenire_Nei : Città del Vaticano. Suore morte di ebola tre nuove Venerabili - FrancescoTedes2 : RT @Avvenire_Nei: Città del Vaticano. Suore morte di ebola tre nuove Venerabili - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Città del Vaticano. Suore morte di ebola tre nuove Venerabili - RomanoAng : RT @Avvenire_Nei: Città del Vaticano. Suore morte di ebola tre nuove Venerabili - AlbertoEnricoA2 : RT @Avvenire_Nei: Città del Vaticano. Suore morte di ebola tre nuove Venerabili -

Ultime Notizie dalla rete : Venerabili altre

BergamoNews

Ieri Papa Francesco ha approvato la promulgazione del relativo decreto anche delletre ... Tutte e sei le suore quindi sono orae, quando verrà riconosciuto un miracolo attribuibile ..."Le tombe dei duesono un importante luogo di pellegrinaggio e si trovano a Sutton dove, ... che è davvero devastante per lo spirito delle persone, abbiamo avviato, insieme allechiese ...Oggi il Papa ha dichiarato mons. Maria Teresi Mercurio venerabile. Ne ha dato notizia alla Parrocchia Sant'Agata V.M. Montemaggiore Belsito Giuseppe Marciante, Vescovo della Diocesi di ...Ci sono anche tre suore italiane morte in Congo nel 1995 tra i sette nuovi venerabili, per i quali è in corso la causa di beatificazione. Suor Annelvira, suor Danielangela e suor Vitarosa sono state c ...