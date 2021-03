Da Milano a Napoli, i Fridays for future in piazza: “Slogan su crisi climatica, ma nessuna azione politica. Soldi Ue siano per transizione green” (Di venerdì 19 marzo 2021) Da Milano a Napoli, passando per Roma e molte altre piazze italiane. Il movimento Fridays For future è tornato in piazza oggi per portare avanti la propria battaglia contro i cambiamenti climatici. Le richieste sono chiare: “Basta Slogan, ma azioni“. “I Soldi del Next generation Ue siano investiti per la transizione green”, rivendicano gli attivisti da Roma. Diversi i flashmob organizzati. A Milano i manifestanti hanno dato vita a un giro in bicicletta, distanziati e nel rispetto delle norme anti-Covid. La passeggiata in bici si è spinta fino al Castello Sforzesco e in piazza Duomo. Un bike strike che ha raggiunto la sede del Consiglio Regionale lombardo, dove sono stati chiusi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Da, passando per Roma e molte altre piazze italiane. Il movimentoForè tornato inoggi per portare avanti la propria battaglia contro i cambiamenti climatici. Le richieste sono chiare: “Basta, ma azioni“. “Idel Next generation Ueinvestiti per la”, rivendicano gli attivisti da Roma. Diversi i flashmob organizzati. Ai manifestanti hanno dato vita a un giro in bicicletta, distanziati e nel rispetto delle norme anti-Covid. La passeggiata in bici si è spinta fino al Castello Sforzesco e inDuomo. Un bike strike che ha raggiunto la sede del Consiglio Regionale lombardo, dove sono stati chiusi ...

Advertising

RaiTre : Milano, Roma, Firenze, Venezia, Napoli, domani sera alle 21.45 su #Rai3 torna #CittàSegrete un viaggio attraverso i… - emergency_ong : ?? #NessunoEscluso è attivo a #Milano, #Roma, #Napoli, #Piacenza e #Catanzaro. Leggi di più sul progetto:… - carlosibilia : La sfida politica è un'intesa M5S-PD-Leu per le amministrative 2021. Auspico un ragionamento complessivo nelle gran… - ilfattovideo : Da Milano a Napoli, i Fridays for future in piazza: “Slogan su crisi climatica, ma nessuna azione politica. Soldi U… - MUSTBECHAT : Enna Fermo Ferrara FIRENZE Foggia Forlì Frosinone GENOVA Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'AQUILA La Spezia Latina… -