Piana di Monte Verna, il sindaco Lombardi: “Pronto a vaccinarmi con AstraZeneca e dare l’esempio” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiana di Monte Verna (Ce) – “Sono tempi duri per le certezze. Tranne una: la scienza! Da biologo, prima che da sindaco, ritengo che l’impegno della comunità scientifica sia l’unica via d’uscita dalla pandemia“ Ad affermarlo è il primo cittadino di Piana di Monte Verna, Stefano Lombardi. Convinto dell’assoluta competenza di coloro che in questi mesi hanno lavorato alla produzione dei vaccini, il sindaco interviene sulla questione AstraZeneca. “In questi giorni ho colto ed accolto tutti i timori provenienti dal clima dubitativo calato sulle somministrazioni delle dosi AstraZeneca. Pur comprendendo la diffusa titubanza, mi predispongo a ricevere il vaccino anche ora se ne ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi(Ce) – “Sono tempi duri per le certezze. Tranne una: la scienza! Da biologo, prima che da, ritengo che l’impegno della comunità scientifica sia l’unica via d’uscita dalla pandemia“ Ad affermarlo è il primo cittadino didi, Stefano. Convinto dell’assoluta competenza di coloro che in questi mesi hanno lavorato alla produzione dei vaccini, ilinterviene sulla questione. “In questi giorni ho colto ed accolto tutti i timori provenienti dal clima dubitativo calato sulle somministrazioni delle dosi. Pur comprendendo la diffusa titubanza, mi predispongo a ricevere il vaccino anche ora se ne ...

