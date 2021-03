Donna investita da autobus. Morta sul colpo (Di martedì 16 marzo 2021) Una anziana Donna è Morta questo pomeriggio a Taranto a causa di un incidente stradale. La Donna, che camminava per strada, è stata investita da un autobus morendo sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 17.00 nei pressi del lungomare. Sul posto sanitari del 118 e Forze dell’Ordine. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di martedì 16 marzo 2021) Una anzianaquesto pomeriggio a Taranto a causa di un incidente stradale. La, che camminava per strada, è statada unmorendo sul. La tragedia è avvenuta intorno alle 17.00 nei pressi del lungomare. Sul posto sanitari del 118 e Forze dell’Ordine. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale. first appeared on Tarantini Time.

