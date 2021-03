America’s Cup, regate rinviate tra Luna Rossa e NZ: perché sono state annullate e regolamento (Di domenica 14 marzo 2021) America’s Cup ferma al palo. Non si sono svolte le regate tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand: oggi erano in programma gara-7 e gara-8. Le condizioni di vento troppo leggero non hanno consentito la disputa delle competizioni. PERCHE’ LE regate DI OGGI sono state annullate? Il limite minimo per poter gareggiare è di 6,5 nodi. Affinché la giuria dia il via libera all’inizio di una regata, è necessario che, tra i 9 ed i 4 minuti prima della partenza, la brezza spiri costantemente con un’intensità pari o superiore a 6,5 nodi. Se in quei 300 secondi scende anche per pochi istanti a 6,4, allora non è possibile dare il via libera alle ostilità. Oggi la brezza inizialmente spirava tra 5 e 7 nodi, poi è scesa addirittura a 4. Si può ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)Cup ferma al palo. Non sisvolte letraed Emirates Team New Zealand: oggi erano in programma gara-7 e gara-8. Le condizioni di vento troppo leggero non hanno consentito la disputa delle competizioni. PERCHE’ LEDI OGGI? Il limite minimo per poter gareggiare è di 6,5 nodi. Affinché la giuria dia il via libera all’inizio di una regata, è necessario che, tra i 9 ed i 4 minuti prima della partenza, la brezza spiri costantemente con un’intensità pari o superiore a 6,5 nodi. Se in quei 300 secondi scende anche per pochi istanti a 6,4, allora non è possibile dare il via libera alle ostilità. Oggi la brezza inizialmente spirava tra 5 e 7 nodi, poi è scesa addirittura a 4. Si può ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3 regate rinviate. Il nuovo calendario - #America’s… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand si parte alle 5.00 - #America’s #DIRETTA: #Rossa-New -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | equilibrio assoluto | serie sul 3-3 Zazoom Blog