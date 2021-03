De Luca, l'ultimo scivolone: "A Pistoia sanno fare solo la ribollita" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Durante una visita allo stabilimento Hitachi Rail di Napoli il presidente della Campania si è lasciato andare ad una battuta infelice contro la città di Pistoia: "Fra la ribollita e una genovese non c'è gara. A Pistoia più della ribollita non possono farsi" Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/03/10/il-presidente-della-campania-de-Luca-a-Pistoia-piu-di-una-ribollita-non-possono-fare/ Ultima gaffe di De Luca"Soltanto la ribollitapossono fare a Pistoia" Persone: Vincenzo De Luca Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Durante una visita allo stabilimento Hitachi Rail di Napoli il presidente della Campania si è lasciato andare ad una battuta infelice contro la città di: "Fra lae una genovese non c'è gara. Apiù dellanon possono farsi" Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/03/10/il-presidente-della-campania-de--a--piu-di-una--non-possono-/ Ultima gaffe di De"Soltanto lapossono" Persone: Vincenzo De

