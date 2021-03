Una Vita anticipazioni 9 marzo 2021, lezioni di pittura per Camino (Di sabato 6 marzo 2021) Maite sta scandalizzando il quartiere di Acacias per le sue abitudini poco consone alla Vita del luogo, ma in questa puntata chiederà alla ristoratrice di Una Vita di acconsentire che sua figlia Camino, appassionata di disegno, si rechi da lei per prendere delle lezioni di pittura e migliorare le sue capacità. Nel frattempo José regala una bella notizia alla sua famiglia, ovvero che ha ricevuto una proposta di lavoro davvero allettante. Come reagirà Bellita? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anteprime spagnole: attori de Il Segreto approdano ad Acacias Dopo la chiusura del set de Il Segreto ritroviamo alcuni protagonisti per le strade dell’ormai famoso quartiere spagnolo Nuovi personaggi arrivano nelle nuove puntate spagnole Una Vita, che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 marzo 2021) Maite sta scandalizzando il quartiere di Acacias per le sue abitudini poco consone alladel luogo, ma in questa puntata chiederà alla ristoratrice di Unadi acconsentire che sua figlia, appassionata di disegno, si rechi da lei per prendere delledie migliorare le sue capacità. Nel frattempo José regala una bella notizia alla sua famiglia, ovvero che ha ricevuto una proposta di lavoro davvero allettante. Come reagirà Bellita? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaanteprime spagnole: attori de Il Segreto approdano ad Acacias Dopo la chiusura del set de Il Segreto ritroviamo alcuni protagonisti per le strade dell’ormai famoso quartiere spagnolo Nuovi personaggi arrivano nelle nuove puntate spagnole Una, che ...

