Sanremo 2021: Maneskin accusati di plagio dagli Anthony Laszlo, ma la Sony risponde (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo l'esibizione a Sanremo 2021, i Maneskin sono stati accusati di plagio da un altro gruppo italiano, gli Anthony Laszlo, ma la Sony ha risposto. Sanremo 2021 è appena iniziato ma c'è già un'accusa di plagio: sotto accusa i Maneskin e il loro brano Zitti e buoni, che somiglierebbe troppo a un pezzo del 2015 inciso da un altro gruppo italiano. Loro sono gli Anthony Laszlo, duo composto da Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone, e il brano in questione è F.D.T. - Fuori di testa, pubblicato dall'etichetta indipendente INRI di Torino. I primi a denunciare la somiglianza dei due ritornelli sono stati alcuni utenti in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo l'esibizione a, isono statidida un altro gruppo italiano, gli, ma laha risposto.è appena iniziato ma c'è già un'accusa di: sotto accusa ie il loro brano Zitti e buoni, che somiglierebbe troppo a un pezzo del 2015 inciso da un altro gruppo italiano. Loro sono gli, duo composto daSasso e AndreaDe Simone, e il brano in questione è F.D.T. - Fuori di testa, pubblicato dall'etichetta indipendente INRI di Torino. I primi a denunciare la somiglianza dei due ritornelli sono stati alcuni utenti in ...

