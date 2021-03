Sanremo 2021: il top e il flop della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grandi emozioni nella prima serata di Sanremo 2021, fra ospiti, esibizioni e tanta musica. Ad aprire la kermesse un Amadeus commosso che ha ricordato le difficoltà affrontate nell’ultimo anno. “La normalità è una cosa straordinaria – ha spiegato -, e per avere un po’ di normalità abbiamo lavorato tanto. Quest’anno il cuore batte più forte rispetto all’anno scorso. Ho fatto questo Festival rispettando ogni norma di sicurezza, pensando a chi vive di musica e di spettacolo, al paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Non ho spettatori in sala, ma solo applausi “finti” registrati. Ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da casa”. A seguire sul palco è apparso Fiorello, coperto con un mantello di fiori ed è stato subito show. Un inizio scoppiettante e una prima serata in cui ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grandi emozioni nelladi, fra ospiti, esibizioni e tanta musica. Ad aprire la kermesse un Amadeus commosso che ha ricordato le difficoltà affrontate nell’ultimo anno. “La normalità è una cosa straordinaria – ha spiegato -, e per avere un po’ di normalità abbiamo lavorato tanto. Quest’anno il cuore batte più forte rispetto all’anno scorso. Ho fatto questo Festival rispettando ogni norma di sicurezza, pensando a chi vive di musica e di spettacolo, al paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Non ho spettatori in sala, ma solo applausi “finti” registrati. Ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da casa”. A seguire sul palco è apparso Fiorello, coperto con un mantello di fiori ed è stato subito show. Un inizio scoppiettante e unain cui ...

