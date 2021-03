Dinamo Sassari-Casademont Saragozza oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket (Di martedì 2 marzo 2021) oggi, martedì 2 marzo, al “PalaSerradimigni” andrà in scena il match tra Dinamo Sassari e Casademont Saragozza, valido per la prima giornata del Round 16 della Champions League 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Ritorna la Champions League e per il Banco di Sardegna stasera inizia un percorso tanto difficile quanto affascinante. I sardi, dopo aver superato la prima fase piazzandosi al secondo posto del girone A alle spalle di Tenerife, sono stati inseriti nel gruppo L di questi playoff e dovranno vedersela con formazioni di livello come Saragozza, Bamberg e ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021), martedì 2 marzo, al “PalaSerradimigni” andrà in scena il match tra, valido per la prima giornata del Round 16 della2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Ritorna lae per il Banco di Sardegna stasera inizia un percorso tanto difficile quanto affascinante. I sardi, dopo aver superato la prima fase piazzandosi al secondo posto del girone A alle spalle di Tenerife, sono stati inseriti nel gruppo L di questi playoff e dovranno vedersela con formazioni di livello come, Bamberg e ...

