Scuola, la mappa delle chiusure: in attesa del nuovo Dpcm uno studente su tre già torna alla didattica a distanza (Di lunedì 1 marzo 2021) Da oggi uno studente su tre tornerà a fare lezione da casa. Il diffondersi delle varianti nelle fasce d’età più giovani ha fatto allarmare i governatori che si sono affrettati a firmare ordinanze per chiudere le classi. chiusure che riguardano circa un milione e 800mila studenti delle superiori, 800mila bambini della Scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie: in totale 3 milioni di studenti in dad, secondo la valutazione di TuttoScuola. Intanto anche il Comitato tecnico scientifico ha invertito la marcia rispetto al passato. Dopo tre riunioni tenute nella giornata di sabato sono uscite queste indicazioni comunicate alla presidenza del Consiglio in vista del nuovo Dpcm: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Da oggi unosu tre tornerà a fare lezione da casa. Il diffondersivarianti nelle fasce d’età più giovani ha fattormare i governatori che si sono affrettati a firmare ordinanze per chiudere le classi.che riguardano circa un milione e 800mila studentisuperiori, 800mila bambini delladell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunnimedie: in totale 3 milioni di studenti in dad, secondo la valutazione di Tutto. Intanto anche il Comitato tecnico scientifico ha invertito la marcia rispetto al passato. Dopo tre riunioni tenute nella giornata di sabato sono uscite queste indicazioni comunicatepresidenza del Consiglio in vista del: ...

