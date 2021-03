Coronavirus, in Lombardia arancione rafforzato per Cremona e la provincia di Como. Scontro nel Governo sulla scuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Cremona e la provincia di Como in ‘arancione rafforzato’ per la presenza delle varianti. Scontro nel Governo sulla scuola. ROMA – Le varianti avanzano e continuano a spaventare l’Italia. Cremona e la provincia di Como in arancione rafforzato da mercoledì 3 marzo per una settimana. La decisione è stata presa dal governatore Fontana dopo i dati degli ultimi giorni. Misura che riguarda anche una cinquantina di comuni. Per queste zone, quindi, prevista la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado e il divieto di spostamento tra comuni. Stesso provvedimento anche per la provincia di Brescia che dovrà fare i conti con le ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021)e ladiin ‘’ per la presenza delle varianti.nel. ROMA – Le varianti avanzano e continuano a spaventare l’Italia.e ladiinda mercoledì 3 marzo per una settimana. La decisione è stata presa dal governatore Fontana dopo i dati degli ultimi giorni. Misura che riguarda anche una cinquantina di comuni. Per queste zone, quindi, prevista la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado e il divieto di spostamento tra comuni. Stesso provvedimento anche per ladi Brescia che dovrà fare i conti con le ...

