Crotone-Cagliari, le probabili formazioni del match (Di domenica 28 febbraio 2021) Crotone e Cagliari sono le protagonista del lunch match domenicale. Una sfida importante in ottica salvezza ed esordio per Semplici Crotone e Cagliari si affrontano nella 24° giornata di Serie A in un match che mette in palio importanti punti salvezza. Allo stadio Ezio Scida arriva un Cagliari rinnovato appena passato nelle mani di Semplici dopo l’esonero di Di Francesco, che ha pagato un periodo invernale terribile. QUI Crotone Stroppa dovrà ancora fare a meno di Benali. Ai box anche Djidji e Cigarini, fermatosi per un problema al ginocchio. Davanti a Cordaz spazio per Pedro Pereira, Magallan, Golemic e uno tra Luperto o Rispoli. A centrocampo ballottaggio tra Petriccione e Vulic, con Messias secondo interno e Molina e Reca sulle fasce. In ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021)sono le protagonista del lunchdomenicale. Una sfida importante in ottica salvezza ed esordio per Semplicisi affrontano nella 24° giornata di Serie A in unche mette in palio importanti punti salvezza. Allo stadio Ezio Scida arriva unrinnovato appena passato nelle mani di Semplici dopo l’esonero di Di Francesco, che ha pagato un periodo invernale terribile. QUIStroppa dovrà ancora fare a meno di Benali. Ai box anche Djidji e Cigarini, fermatosi per un problema al ginocchio. Davanti a Cordaz spazio per Pedro Pereira, Magallan, Golemic e uno tra Luperto o Rispoli. A centrocampo ballottaggio tra Petriccione e Vulic, con Messias secondo interno e Molina e Reca sulle fasce. In ...

CarolRadull : Serie A Fixtures Sampdoria vs. Atalanta 2.30pm Crotone vs. Cagliari 5pm Inter vs. Genoa 5pm Udinese vs. Fiorent… - italiavola : Il Cagliari Calcio usa Ryanair per la Trasferta a Crotone - LaCnews24 : Serie A, sfida salvezza per il Crotone che allo Scida ospita il Cagliari #calabrianotizie #newscalabria - Cagliari_1920 : Simeone bestia nera del Crotone: l’argentino vuole il 50° gol in Serie A - SoikeoI : #soikeonhacai - #soikeohomnay - #soikeo Kèo Crotone vs Cagliari – 28/02/2021 – VÐQG Italia -… -