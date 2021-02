Pioli “Con la Roma scontro diretto per la Champions” (Di sabato 27 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Con la Roma sarà uno scontro diretto per la Champions League. E' la classifica che lo dice”. Stefano Pioli prova a caricare i suoi in vista della sfida di domani contro la i giallorossi, un match che può essere utile per testare se i rossoneri sono pronti a riprendere il cammino in campionato che avevano prima dei ko con Spezia e Inter: “Sarà una partita importante, i punti valgono probabilmente di più – ha detto Pioli -. Da domani ci saranno tre settimane con tante gare importanti. E' il momento di spingere e metterci alla prova. Il nostro percorso è chiaro, abbiamo fiducia nel lavoro e nel percorso che stiamo facendo. Abbiamo superato il turno di Europa League e stiamo cercando di diventare una squadra vincente”. I rossoneri non sono nel loro miglior momento ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Con lasarà unoper laLeague. E' la classifica che lo dice”. Stefanoprova a caricare i suoi in vista della sfida di domani contro la i giallorossi, un match che può essere utile per testare se i rossoneri sono pronti a riprendere il cammino in campionato che avevano prima dei ko con Spezia e Inter: “Sarà una partita importante, i punti valgono probabilmente di più – ha detto-. Da domani ci saranno tre settimane con tante gare importanti. E' il momento di spingere e metterci alla prova. Il nostro percorso è chiaro, abbiamo fiducia nel lavoro e nel percorso che stiamo facendo. Abbiamo superato il turno di Europa League e stiamo cercando di diventare una squadra vincente”. I rossoneri non sono nel loro miglior momento ma ...

