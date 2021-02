Sandra Zampa (Pd) non riconfermata: 'Dispiaciuta, il mio partito non ha compreso il valore della sanità' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Amareggiata e non lo nasconde: "Ho appreso dai mezzi di comunicazione e dalla stampa che non ero nella squadra dei sottosegretari". Parole di Sandra Zampa, esponente del Pd ed ex sottosegretaria alla ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Amareggiata e non lo nasconde: "Ho appreso dai mezzi di comunicazione e dalla stampa che non ero nella squadra dei sottosegretari". Parole di, esponente del Pd ed ex sottosegretaria alla ...

Sandra Zampa (Pd) non riconfermata: 'Dispiaciuta, il mio partito non ha compreso il valore della sanità' Amareggiata e non lo nasconde: "Ho appreso dai mezzi di comunicazione e dalla stampa che non ero nella squadra dei sottosegretari". Parole di Sandra Zampa, esponente del Pd ed ex sottosegretaria alla Salute nel governo Conte II non riconfermata nell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Ha ricevuto una telefonata dal suo segretario, Nicola ...

