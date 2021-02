Nominati i sottosegretari e i viceministri del Governo Draghi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono stati resi noti i nomi dei 39 sottosegretari del Governo Draghi (19 donne e 20 uomini). A mancare all'appello è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Il Cdm ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono stati resi noti i nomi dei 39del(19 donne e 20 uomini). A mancare all'appello è ilo alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Il Cdm ha ...

