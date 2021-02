Ferrara, Rossella uccisa in casa: aveva il cranio fracassato. Fermato il compagno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . La donna 50enne lavorava in un’azienda biomedicale a Mirandola e da circa un anno viveva Doriano Saveri, bolognese di 45 anni: è stato lui a dare l’allarme sostenendo di averla trovata in una pozza di sangue nel bagno di casa. Ora è in carcere. Rossella lascia i due figli Vanni e Nicolò, di 32 e 27 anni, avuti dall’ex marito Giuseppe. Per l’omicidio di Rossella Placani, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno, in provincia di Ferrara, è stato Fermato nella notte il compagno della donna, Doriano Saveri. Bolognese di 45 anni, l’uomo era un muratore, separato, viveva con la vittima, operaia in un’azienda del biomedicale. L’indagato sarebbe stato sentito dal pm, dando unna versione dei fatti “contraddittoria e lacunosa”, cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. Attualmente ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . La donna 50enne lavorava in un’azienda biomedicale a Mirandola e da circa un anno viveva Doriano Saveri, bolognese di 45 anni: è stato lui a dare l’allarme sostenendo di averla trovata in una pozza di sangue nel bagno di. Ora è in carcere.lascia i due figli Vanni e Nicolò, di 32 e 27 anni, avuti dall’ex marito Giuseppe. Per l’omicidio diPlacani, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno, in provincia di, è statonella notte ildella donna, Doriano Saveri. Bolognese di 45 anni, l’uomo era un muratore, separato, viveva con la vittima, operaia in un’azienda del biomedicale. L’indagato sarebbe stato sentito dal pm, dando unna versione dei fatti “contraddittoria e lacunosa”, cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. Attualmente ...

