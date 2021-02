Musica italiana, grave lutto: ci lascia un mito (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto e i suoi capolavori a fine articolo. Addio al maestro, indimenticabile autore di successi della Musica italiana come "Luci a San Siro", "E poi" e "Rumore". Nato a Milano il 7 ottobre 1942, è stato un cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano. Andrea Lo Vecchio, 78 anni, è morto mercoledì 17 febbraio a Roma. Era malato di Covid-19. Fra i suoi più celebri successi da autore figurano "Luci a San Siro" per Roberto Vecchioni, "E poi" per Mina, "Rumore" per Raffaella Carrà ed "Help me" per i Dik Dik. Tra i suoi successi come cantautore ricordiamo "Ho scelto Bach" (Festivalbar, 1967) e "Li" (Festivalbar, 1978), e numerosi album come "Di avventura in avventura" (1976) e "Luci a San Siro e altri lampioni" (1995). Tra i suoi programmi più recenti il Festival di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto e i suoi capolavori a fine articolo. Addio al maestro, indimenticabile autore di successi dellacome "Luci a San Siro", "E poi" e "Rumore". Nato a Milano il 7 ottobre 1942, è stato un cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano. Andrea Lo Vecchio, 78 anni, è morto mercoledì 17 febbraio a Roma. Era malato di Covid-19. Fra i suoi più celebri successi da autore figurano "Luci a San Siro" per Roberto Vecchioni, "E poi" per Mina, "Rumore" per Raffaella Carrà ed "Help me" per i Dik Dik. Tra i suoi successi come cantautore ricordiamo "Ho scelto Bach" (Festivalbar, 1967) e "Li" (Festivalbar, 1978), e numerosi album come "Di avventura in avventura" (1976) e "Luci a San Siro e altri lampioni" (1995). Tra i suoi programmi più recenti il Festival di ...

SkyArte : #FabrizioDeAndrè è stato uno dei cantautori più apprezzati della storia della musica italiana. Avrebbe compiuto ogg… - RadioItalia : 18 febbraio 1940, una data molto importante per la storia della musica italiana, #Faber avrebbe compiuto 81 anni. - LaStampa : Addio al musicista Andrea Lo Vecchio entrato nella storia della musica leggera italiana come autore di successi com… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Per me una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore. Avrebbe com… - kal_giusi : RT @DonFabrizioC: Il Maestro Battiato rende omaggio a un Grande della musica italiana Buon ascolto ... - Amore che vieni amore che vai htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica italiana Alla scoperta del Volley Reghion Reggio Calabria, prossimo avversario di Aragona Ormai italiana d'adozione, giocando nel nostro Paese dal 2004,, vanta un curriculum caratterizzato ... infatti ha una splendida voce con la quale accompagna brani di musica jazz - blues, al punto da ...

Inizia Seeyousound ...) e che anche dopo il festival continuerà a proporre contenuti video legati al mondo della musica. ... Presentato in anteprima italiana per il concorso Long Play Doc, il film porta al Seeyousound Live ...

Immagine Voci X Patrick: il mondo della musica italiana per Patrik Zaki Radiogold I JoyCut sono arrivati a un passo dalla Luna (e dai Cure) Perché parlare della band bolognese oggi? Perché bisognerebbe farlo tutti i giorni, e perché è uscito un bel documentario che racconta la volta che Robert Smith volle che suonassero per lui ...

Bugo furioso, la proposta contro i politici: «Sospenderei a tutti Spotify e iTunes, non meritate la nostra musica» Bugo furioso con il mondo della politica si sfoga in un tweet. Poche righe per denunciare la situazione di profondo disagio in cui ormai da quasi un anno vivono cantanti e musicisti ma in ...

