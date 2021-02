Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie che non cerca lavoro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Già nel mese di novembre era arrivata una sentenza definibile storica per quanto riguarda le coppie divorziate. A fine 2020, infatti, fu stabilito che i mariti non erano più tenuti a pagare gli alimenti alle ex mogli che avevano intrapreso una relazione stabile e duratura. Nuova sentenza storica nei rapporti di coppia Nella giornata di oggi arriva una sentenza simile e altrettanto «pesante»: se l'ex moglie divorziata si rifiuta categoricamente di cercare un lavoro, non ha diritto all'assegno di mantenimento. L'ordinanza numero 2653 del 2021, riguardante una coppia piemontese, crea un precedente importante. Una donna, divorziata da alcuni anni, secondo i giudici ha rinunciato letteralmente a cercare un lavoro, nonostante la giovane età, in virtù ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Già nel mese di novembre era arrivata una sentenza definibile storica per quanto riguarda le coppie divorziate. A fine 2020, infatti, fu stabilito che i mariti non erano più tenuti a pagare gli alimenti alle ex mogli che avevano intrapreso una relazione stabile e duratura. Nuova sentenza storica nei rapporti di coppia Nella giornata di oggi arriva una sentenza simile e altrettanto «pesante»: se l'exdivorziata si rifiuta categoricamente dire un, non ha diritto all'di. L'ordinanza numero 2653 del 2021, riguardante una coppia piemontese, crea un precedente importante. Una donna, divorziata da alcuni anni, secondo i giudici ha rinunciato letteralmente are un, nonostante la giovane età, in virtù ...

Adriano48R : RT @PPicerni: La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro - TerrinoniL : La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro - PPicerni : La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro - serenel14278447 : La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro - GrendelFTMoor : RT @lubenasich: Era ora. La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione niente Innocenti bugie. Non tutte le dichiarazioni mendaci determinano il licenziamento

Niente di più facile che un aspirante supplente - per di più alle prime armi - commetta un errore ... La giurisprudenza La Corte di Cassazione (sentenza n. 18699/2019) ha precisato che se le false ...

La rivincita di Tuvixeddu

Cualbu va per vie legali e il Tribunale di Cagliari gli dà torto: niente cemento nella necropoli ... Questa volta è il costruttore che fa ricorso in Cassazione. Ma la mossa si rivela sbagliata. Con un ...

La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro La Repubblica Infrazioni stradali: possono coesistere due verbali uno con firma automatizzata e l'altro con sigla autografa

In materia di infrazioni al codice della strada possono sussistere due verbali. Uno firmato con sistemi automatizzati e il secondo sottoscritto con firma autografa. La modalità che cambia, infatti, è ...

La Cassazione: niente assegno di mantenimento all'ex moglie divorziata che non cerca un lavoro

La Suprema Corte dà ragione a un quarantaseienne di Torino che non voleva versare più gli alimenti all'ex coniuge inattiva e con un nuovo ...

di più facile che un aspirante supplente - per di più alle prime armi - commetta un errore ... La giurisprudenza La Corte di(sentenza n. 18699/2019) ha precisato che se le false ...Cualbu va per vie legali e il Tribunale di Cagliari gli dà torto:cemento nella necropoli ... Questa volta è il costruttore che fa ricorso in. Ma la mossa si rivela sbagliata. Con un ...In materia di infrazioni al codice della strada possono sussistere due verbali. Uno firmato con sistemi automatizzati e il secondo sottoscritto con firma autografa. La modalità che cambia, infatti, è ...La Suprema Corte dà ragione a un quarantaseienne di Torino che non voleva versare più gli alimenti all'ex coniuge inattiva e con un nuovo ...