Tragedia dell'Heysel: il 29 maggio sarà la giornata in memoria delle vittime (Di martedì 9 febbraio 2021) Tragedia dell'Heysel: il 29 maggio diventa la giornata in memoria delle vittime della strage del 1985. Le ultime Come riferito da Tuttosport, la Regione Piemonte ha istituito la giornata in memoria delle vittime della Tragedia dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985. Ogni anno, in questa data, verranno ricordate le 39 vittime della strage di Bruxelles. Ecco cos'hanno detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore allo Sport, Fabrizio Ricca. «Il nostro è un gesto simbolico che però vuole avere anche un effetto pratico: istituzionalizzare ufficialmente una giornata dedicata alla memoria

