Oms, "stop vaccinazioni dopo medici e vulnerabili" per aiutare Paesi poveri (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato gli Stati membri a sospendere le vaccinazioni contro il coronavirus dopo aver finito di immunizzare i loro operatori sanitari e i gruppi vulnerabili, per garantire una distribuzione "equa" delle dosi in tutto il mondo. La portavoce dell'Oms Margaret Harris ha detto che era "moralmente" ed "economicamente" la cosa giusta da fare. "Chiediamo ai Paesi, una volta che hanno (immunizzato) questi gruppi, di assicurarsi che l'offerta a cui hanno accesso sia fornita anche ad altri", ha detto a Bbc Breakfast, secondo quanto riporta il Guardian. La portavoce ha specificato che la misura è la cosa giusta da fare non solo moralmente ma anche economicamente. "Ci sono state una serie di analisi molto interessanti che dimostrano che vaccinare solo il proprio paese e poi sedersi lì e ...

