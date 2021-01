Milan | Pioli | “Bologna molto offensivo e per fare punti serve prestazione di alto livello”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il derby amaro di Coppa Italia, ilsi rituffa nel campionato. I rossoneri si recheranno adove ad attenderli ci sarà la squadra dell'ex Mihajlovi?. . Alla vigilia, daello, Misterha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste tutte le sue parole, trasmesse in diretta su ACOfficial App eTV:VERSO"Sarà una partita difficile, per ottenere la vittoria la dovremo volere con tutte le nostre forze e la dovremo meritare. Dovremo essere pronti e preparati a dare il massimo, ci vorrà unadi. Loro giocano un calcio intenso e, ci faranno sudare".LA SQUADRA E IL CAMPIONATO"Non...

Alnon aveva più gli spazi delle precedenti stagioni. Prima l'operazione alla caviglia della scorsa estate, quindi la scelta didi puntare su altri elementi lo avevano fatto finire ai ...Un nuovo rinforzo per Stefanoe questa volta il calciomercato non centra. L'allenatore delpuò infatti gioire per le buone notizie arrivate da Hakan Calhanoglu , uno dei punti fermi del suo scacchiere tattico: come ...Simon Kjaer ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan della sua carriera e delle esperienze vissute negli anni. Queste le sue parole: Sulla ...Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan. Il tecnico si è soffermato di Fikayo Tomori ...