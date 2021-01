Calciomercato Cagliari, si lavora a centrocampo: tante trattative aperte (Di venerdì 29 gennaio 2021) Calciomercato Cagliari: i rossoblù sono molto attivi sul mercato sul fronte centrocampista con tante trattative aperte C’è tempo fino alle 20 di lunedì per provare a portare Erick Pulgar in Sardegna. Il Cagliari ha bisogno di un regista, ma la Fiorentina ha alzato il muro. Trattativa difficile, ma non impossibile. Intanto Oliva resta “congelato” a Cagliari. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’Unione Sarda, la trattativa con il PAOK si sarebbe arenata, mentre è viva l’asse con il Valencia, che ha un accordo du massima con l’agente dell’uruguaiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Resta ancora aperta la finestra con il Sassuolo per lo scambio di prestiti Peluso-Ladinetti. Il giovane sanlurese avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021): i rossoblù sono molto attivi sul mercato sul fronte centrocampista conC’è tempo fino alle 20 di lunedì per provare a portare Erick Pulgar in Sardegna. Ilha bisogno di un regista, ma la Fiorentina ha alzato il muro. Trattativa difficile, ma non impossibile. Intanto Oliva resta “congelato” a. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’Unione Sarda, la trattativa con il PAOK si sarebbe arenata, mentre è viva l’asse con il Valencia, che ha un accordo du massima con l’agente dell’uruguaiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Resta ancora aperta la finestra con il Sassuolo per lo scambio di prestiti Peluso-Ladinetti. Il giovane sanlurese avrebbe ...

