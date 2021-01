Lutto nel mondo del cinema: l’attrice premio Oscar è morta (Di giovedì 28 gennaio 2021) La sua manager Juliet Green ha confermato la notizia: “È stato un mio privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più impavide del nostro tempo. Non c'era nessuno come lei. #FOTO A FINE ARTICOLO Con un solo sguardo aveva la capacità di spezzarti il ??cuore o di farti ridere fino alle lacrime. Non sapevi mai cosa avrebbe detto o fatto Cloris e quella qualità imprevedibile faceva parte della sua ineguagliabile magia”. La Leachman è scomparsa per cause naturali. La carriera di Cloris Leachman Entrata a far parte del jet set fin da giovanissima, l’esordio di Cloris avviene sulla passerella del concorso Miss America, cui partecipa dopo avere vinto il titolo di Miss Chicago. Dopo avere esordito al cinema, ottiene uno dei suoi più grandi successi con il ruolo di Ruth Popper ne L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, interpretazione che le vale ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 28 gennaio 2021) La sua manager Juliet Green ha confermato la notizia: “È stato un mio privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più impavide del nostro tempo. Non c'era nessuno come lei. #FOTO A FINE ARTICOLO Con un solo sguardo aveva la capacità di spezzarti il ??cuore o di farti ridere fino alle lacrime. Non sapevi mai cosa avrebbe detto o fatto Cloris e quella qualità imprevedibile faceva parte della sua ineguagliabile magia”. La Leachman è scomparsa per cause naturali. La carriera di Cloris Leachman Entrata a far parte del jet set fin da giovanissima, l’esordio di Cloris avviene sulla passerella del concorso Miss America, cui partecipa dopo avere vinto il titolo di Miss Chicago. Dopo avere esordito al, ottiene uno dei suoi più grandi successi con il ruolo di Ruth Popper ne L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, interpretazione che le vale ...

VaniaToni1 : Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morta #ClorisLeachman, #premiooscar 1972 come migliore #attrice non protagonis…

