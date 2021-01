Femminicidio di Orta Nova: 47enne fermato come indiziato di delitto Conoscente della vittima Tiziana Gentile (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Pubblico Ministero, Dott. Galli Roberto, a conclusione delle preliminari attività di indagine, alle ore 08:30 odierne ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 47enne di Orta Nova, Conoscente della vittima. Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Orta Nova allertati per grida e rumori provenienti dall’appartamento della vittima, si erano recati sul posto dove dopo aver sfondato la pOrta avevano rinvenuto il corpo senza vita della giovane donna che presentava numerose ferite di arma da taglio. Nelle vicinanze dell’abitazione i ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Pubblico Ministero, Dott. Galli Roberto, a conclusione delle preliminari attività di indagine, alle ore 08:30 odierne ha emesso un decreto di fermo didinei confronti di undi. Nel primo pomeriggio di ieri i CarabinieriStazione diallertati per grida e rumori provenienti dall’appartamento, si erano recati sul posto dove dopo aver sfondato la pavevano rinvenuto il corpo senza vitagiovane donna che presentava numerose ferite di arma da taglio. Nelle vicinanze dell’abitazione i ...

