Benedetta Rossi dimentica l'importante anniversario: erano 10 anni (Di sabato 23 gennaio 2021) Benedetta Rossi avrebbe dovuto festeggiare un'importante ricorrenza. La cuoca si è però dimenticata di celebrare questo importante traguardo. Benedetta Rossi (Instagram)Benedetta Rossi è una famosissima cuoca e Youtuber divenuta famosa per il suo blog ed i video delle sue ricette. La grande passione per i fornelli la eredita dalla madre ma soprattutto dalla nonna. Muove i primi passi in cucina come cameriera e aiuto cuoco per mantenersi gli studi ed in seguito lavorerà nell'agriturismo di famiglia. Sposatasi con Marco decidono a loro volta di aprire un loro agriturismo, sempre nelle marche. Ma la vera fama per lei arriva in una maniera inaspettata. La cuoca volle condividere con il mondo la sua passione e decide di aprire un canale ...

