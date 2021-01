cinemaniaco_fb : ?????????????? Morbius: il cinecomic con Jared Leto slitta al 2022 per evitare No Time to Die -

Ultime Notizie dalla rete : Morbius cinecomic

Movieplayer.it

Come preannunciato, con il prolungarsi della pandemia era solo questione di tempo prima che Hollywood spostasse le uscite dei propri film. E dopo l’annuncio dello slittamento di No Time to Die, anche ...A causa dello slittamento di No Time to Die, anche Morbius uscirà più tardi del previsto, i produttori di Sony hanno identificato il nuovo slot a gennaio 2022. Lo spostamento di No Time to Die da apri ...