Covid-19, bollettino del 22 gennaio 2021: indice Rt medio sotto quota 1 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come ogni giorno, il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia Puntuale nel pomeriggio arriva l’appuntamento di InstaNews con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia. La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Ieri sono stati registrati 521 morti ma per il bollettino completo del 21 gennaio 2021 potete leggere qui. Tutti i dati del contagio di oggi, 22 gennaio 2021 Totale casi: in aggiornamento Morti: Tamponi: Dimessi/Guariti: Ricoverati: Terapie intensive: Tasso di positività: Vaccinati totali: Covid-19, il bollettino di oggi ... Leggi su instanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come ogni giorno, ildel Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio dain Italia Puntuale nel pomeriggio arriva l’appuntamento di InstaNews con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia. La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati dellegato ai numeri dei casi di-19. Ieri sono stati registrati 521 morti ma per ilcompleto del 21potete leggere qui. Tutti i dati del contagio di oggi, 22Totale casi: in aggiornamento Morti: Tamponi: Dimessi/Guariti: Ricoverati: Terapie intensive: Tasso di positività: Vaccinati totali:-19, ildi oggi ...

