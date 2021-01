Con 2 | 5 kg marijuana in macchina | fermati due giovani che rientravano dalla Slovenia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una ragazza di 22 anni e un giovane di 23, di Gorizia, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, sono stati arrestatiPolizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia è stata bloccata nei giorni scorsi, poco prima dell’alba, da una pattuglia della Squadra “Volante”, mentre a bordo di un’auto procedeva molto lentamente e a fari spenti, di rientro, attraverso l’ex valico pedonale del Rafut Durante una perquisizione del veicolo gli agenti hanno rinvenuto 2,5 chili die 60 grammi di cocaina. La droga era nascosta in un vano ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale accessibile esclusivamente azionando un ingegnoso sistema idraulico. Dopo aver inserito la chiave d’accensione, azionato il pulsante di sbrinamento del lunotto posteriore e spostato ...

FERMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, hanno fermato un 21enne con della marijuana in auto. Oltre al sequestro della sostanza stupefacente, per il giovane è scattata immediatamente la ...CORROPOLI – Durante i controlli effettuati in questi giorni dai Carabinieri della Stazione di Nereto, tre 20enni, che viaggiavano a bordo di un’utilitaria, sono stati fermati. Durante la perquisizione ...